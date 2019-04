Apple leikkaa HomePodin hintaa – Silti markkinoiden kalleimpia älykaiuttimia

Applen harvemmin tarvitsee tukeutua hinnan alennuksiin saadakseen tuotteidensa myyntiin lisää potkua. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota näyttää kuitenkin iskeneen yhtiön tuotteiden kysyntään sen verran lujaa, että laitteiden myynti tarvitsee kiritystä. HomePod-älykaiuttimen hintaa on nimittäin laskettu Yhdysvalloissa 349 dollarista 299 dollariin. harvemmin tarvitsee tukeutua hinnan alennuksiin saadakseen tuotteidensa myyntiin lisää potkua. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota näyttää kuitenkin iskeneen yhtiön tuotteiden kysyntään sen verran lujaa, että laitteiden myynti tarvitsee kiritystä. HomePod-älykaiuttimen hintaa on nimittäin laskettu Yhdysvalloissa 349 dollarista 299 dollariin.

Alennus näyttää olevan pysyvän, eikä siten ole mikään parin viikon kampanjahinta. Hinnan laskemisen jälkeenkin HomePod on yksi markkinoiden kalleimmista älykaiuttimista, sillä esimerkiksi Google Home ja Amazon Echo ovat hinnaltaan on puolet edullisempia.



Hinnan alennus ei myöskään rajoitu pelkästään Yhdysvaltoihin, vaan Apple on laskenut laitteen hintaa myös muilla alueilla. Apple ei myy HomePodia Suomen verkkokaupassaan, mutta oletettavasti muiden jälleenmyyjien hintoihin on tulossa myöhemmin laskua.