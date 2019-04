Game of Thronesin uusi kausi lähestyy – LG:n televisiot saivat HBO Nordicin sovelluksen

LG-televisioiden käyttöjärjestelmä webOS on saanut oman HBO Nordic -sovelluksen. Monet Game of Thrones-fanit vastaanottavat uutisen varmasti ilolla, sillä suosikkisarjan kahdeksas ja samalla viimeinen tuotantokausi alkaa HBO:ssa 15. tammikuuta. LG-televisioiden käyttöjärjestelmä webOS on saanut oman HBO Nordic -sovelluksen. Monet Game of Thrones-fanit vastaanottavat uutisen varmasti ilolla, sillä suosikkisarjan kahdeksas ja samalla viimeinen tuotantokausi alkaa HBO:ssa 15. tammikuuta.

"Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että HBO Nordic on nyt ladattavissa webOS-käyttöjärjestelmää hyödyntäviin televisioihimme. Pyrimme aina tarjoamaan laitteissamme suosituimmat palvelut. Olemme tehneet jo pitkään töitä tuodaksemme HBO Nordicin saataville laitteisiimme", iloitsee Jonas Markén, LG Electronicsin Pohjoismaiden Smart TV -tuotepäällikkö.



"Meille on tärkeää pystyä tarjoamaan palveluamme LG:n televisioiden kautta. Nyt LG:n älytelevisioiden omistajat pääsevät nauttimaan upeasta tarjonnastamme", sanoo Jesper Steenberg, HBO Europen jakelu- ja myyntipäällikkö.



HBO Nordic -sovellus on asennettavissa webOS-järjestelmää käyttäviin televisioihin LG Content Storen kautta. Asennuksen jälkeen HBO Nordic on valmis käytettäväksi ja löytyy muiden sovellusten sekä palveluiden tapaan television sovelluslistasta.