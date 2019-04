Ennätys uusiksi: Ensimmäinen maa, jossa sähköautojen myynti ohitti polttomoottoriautot

11 518

Maaliskuussa vuonojen maassa myytiinsähköautoa. Määrä on kasvanut hurjaa tahtia, sillä luku on lähes kaksinkertainen vuotta aiempaan ajanjaksoon - joka sekin oli puolestaan lähes kaksinkertainen vuoden 2017 maaliskuuhun verrattuna.Maan 12 myydyimmästä automallista yhdeksän oli sähköautoja. Myydyimmät sähköautojen mallit Norjassa olivat:Myyntiluvut olisivat voineet olla paremmatkin, sillä maassa on suuria toimitusvaikeuksia suosituimpien sähköautomallien osalta.Norja on maailman mittapuussa täysin omaa luokkaansa sähköautojen suhteen. Maa, joka on suurin piirtein Suomen kokoinen, on maailman kolmanneksi suurin sähköautojen markkina, heti Kiinan ja Yhdysvaltain jälkeen, myyntimäärissä mitattuna. Vuonna 2018 maan kaikista myydyistä autoista 31 prosenttia oli sähköautoja ja jos nykytrendi jatkuu, tänä vuonna myös koko vuoden myyntiluvuissa sähköautot ylittävät 50 prosentin rajan.Mikäli myynnin kasvu jatkuu nykytahdilla, Norjassa arvioidaan olevan 1,5 miljoonaa sähköautoa vuonna 2030. Tällä hetkellä maasta löytyy 226 000 rekisteröityä sähköautoa.Norjan sähköautobuumia selittää etenkin maan politiikka, joka on tukenut sähköauton hankintaa uuden polttomoottoriauton sijaan erittäin voimakkaasti. Maa ei mitenkään erityisesti rankaise vanhojen polttomoottoriautojen omistajia, mutta on pyrkinyt siihen, että uusista ostetuista autoista valinta osuisi nimenomaan sähköautoon.Suomessa esimerkiksi Norjan suosituin sähköauto,maksaa tätä kirjoittaessa. Norjassa vastaava auto maksaapäivän valuuttakurssilla laskettuna. Ero ei ole aivan valtava itsessään, mutta merkittävä kuitenkin. Ero selittyy sillä, että Norjassa sähköautoista ei peritä lainkaan arvonlisäveroa.Lisäksi Norjassa sähköautoille on myös muita etuja, kuten mm. ilmainen pysäköinti monissa paikoissa, ilmaisettietullit sekä edulliset latauspisteet ympäri Norjaa.Maassa on kuitenkin pitkät etäisyydet ja tämä tekee sähköauton hankinnalle omia ongelmiaan. Barents Observerin mukaan Norjan Lapista eli Finnmarkista ei löydy latauspisteitä kuin sattumanvaraisesti - pisimmillään etäisyydet pikalatausasemalle saattavat olla jopa 600 kilometriä.