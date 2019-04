Apple nappasi taas Tesla-pomon – Menetti myös kovan luokan osaajan

Vielä ei ole hyvää käsitystä siitä, että mitä Schwekutsch tekee Applella, mutta ensimmäisen mielleyhtymä lienee sähköautot. Applen on huhuttu kehittävän omaa sähköautoa, vaikka sen kehityksen fokus onkin muuttunut ajan myötä. Apple tähtäsi alun perin oman sähköauton kehitykseen, mutta sittemmin projekti keskittyi vain itsestään ajavien autojen automaatiojärjestelmiin. Voi olla, että fokus on nyt siirtymässä uudelleen Applen oman auton kehitykseen.Schwekutschin taitoja voidaan hyödyntää myös Applen ja Volkswagenin yhteistyössä, joka tähtää Applen työntekijöiden työmatkoihin käytettäviin yhteiskäyttöisten autojen kehitykseen.Uusien taitojen hankkimisen lisäksi Apple on menettänyt kovan luokan osaamista . Kovatasoisten A-mobiilisuorittimien kehityksestä vastannut Gerard Williams III on nimittäin jättänyt tehtävänsä CNetin mukaan. Williamsin vastuulla ovat olleet iPhoneissa ja iPadeissa käytettyjen järjestelmäpiirien kehitys A7:stä lähtien. Hänen johdollaan Apple siirtyi ensimmäisten mobiilisuorittimien joukossa 64-bittiseen arkkitehtuuriin.