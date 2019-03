Spotify testaa uutta tilausluokkaa – Halvempi tilaus kahdelle kuuntelijalle

Spotify tarjoaa jo nyt kookkaampaa Family-pakettia, jonka hankkimalla kuunteluoikeuden saa yhteensä kuudelle hengelle. Hintaa sillä on 14,99 euroa kuukaudessa, kun tavallinen yhden käyttäjän Premium-tilaus kustantaa 9,99 euroa. Tilanne on ollut siis käytännössä se, että jos haluaa jakaa Spotifyn kaverinsa kanssa, on pitänyt maksaa viisi euroa ylimääräistä. Se on saattanut olla liian paljon, minkä takia on saatettu päätyä luoviin ratkaisuihin Premium-tilauksen jakamiseksi.Premium Duon testivaiheen hinta on 12,49 euroa kuukaudessa eli toisen kuuntelijan lisäys maksaa 2,5 euroa lisää tavallisen tilauksen päälle. Palvelu on saatavilla irlantilaisille Spotifyn käyttäjille , mutta ei vielä suomalaisille. Duo-tilaukseen kuuluu myös-soittolistagenerattori, joka luo molempien käyttäjien kuuntelutottumuksiin sopivia soittolistoja.