Facebook kieltää valkoisen nationalismin ja separatismin

Facebook on kertonut on kertonut uudesta sisältöpoliittisesta linjasta , joka kieltää kaikenlaisen valkoiseen nationalismiin ja valkoiseen separatismiin liittyvän sisällön ja keskustelun. Näihin asioihin liittyvä kannatus on niin ikään kiellettyä. Linja koskee Facebookin lisäksi myös Instagramia.

Uudesta linjasta päätettiin Facebookin sisäisen Content Standards Forumin kokouksessa. Päätökseen saattaa liittyä Uuden-Seelannin Christchurchin tapahtumat, jossa kuoli 50 ihmistä.



Facebookin mukaan palvelun sisältölinjaukset ovat jo pitkään kieltäneet etnisyyteen, rotuun ja uskontoon liittyvän vihan, johon on laskettu mukaan esimerkiksi ylivalta-ajattelu. Yhteisöpalvelun mukaan separatismiin ei ole aiemmin puututtu, koska Facebookin sisältölinjauksissa asiaan on suhtauduttu isommassa kuvassa ja huomioon on otettu esimerkiksi amerikkalainen ylpeys tai baskiseparatismi.



Sisältölinjauudistuksen myötä Facebook on päättänyt ohjata vihaan liittyvät haut Life After Hate -järjestön Facebook-sivuille.