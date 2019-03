Spotify muokkaa palvelun rakastetuinta ominaisuutta

Spotify aikoo vähentää soittolistojen laatimiseen vaadittavaa käsityötä ja lisätä automaation käyttöä. Automaation tarkoituksena on tehdä aiemmin ihmiskuratoinnin kautta syntyneisiin soittolistoihin kohdentamista, jolloin soittolistat sopisivat paremmin musiikkipalvelun käyttäjien musiikkimieltymyksiin.

Soittolistoissa ei ole aiemmin käytetty algorimien voimaa, vaan ihmiset ovat laatineet niitä oman ammattitaitonsa mukaisesti. Tämä on toisaalta tarkoittanut sitä, että soittolistat ovat kaikille kuuntelijoille samanlaisia, joten niissä ei ole otettu huomioon kuulijan henkilökohtaisia mieltymyksiä. Uudistuksen tarkoituksena on lisätä ripaus henkilökohtaista kohdentamista algoritmien avulla.



Spotify on testannut muutosta jo etukäteen. Yhtiön mukaan kappaleisiin kohdistuvat haut sekä kappaleiden tallentaminen ovat kasvaneet voimakkasti muutoksen seurauksena, mikä on rohkaissut Spotifyta ottamaan toimintamalli laajempaan käyttöön.