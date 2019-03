Google mullistaa sähköpostin – AMP for Email julkaistu

saiinnostumaan kevennetyistä artikkelisivusta Instant Articles -uutisilla, jotka avautuvat Facebook-sovelluksessa käytännössä ilman viivettä. Googlen tuotteistuksessa samankaltainen tuote on ollut AMP, joita nettijätti on tarjonnut avattavaksi esimerkiksi hakukoneensa kautta.

Google näkee AMP:llä olevan tarjontaa uutisten ja blogikirjoitusten ulkopuolellakin. Niinpä se on tuonut AMP-teknologian sähköposteihin. Nopean lataamisen lisäksi Google yrittää tehdä staattisista sähköposteista dynaamisempia ja toiminnallisempia. Käytännössä AMP for Email mahdollistaisi "verkkosivujen paketoinnin" yhteen sähköpostiviestiin.Esimerkiksi uutiskirjeisiin voitaisiin lisätä toimintoja, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen sähköpostin lähettäjän kanssa ilman, että vastaanottajan pitäisi lähteä sähköpostista tai avata selainta. Esimerkiksi hotelliketju voisi mainostaa sähköpostissa vapaana olevia huoneita ja vastaanottaja voisi selata esiteltyjä kohteita yksityiskohtaisesti.Gmailin lisäksi AMP for Email tuki on saatavilla Yahoo Mailissa, Outlookissa ja Mail.ru:ssa.Googlen blogikirjoituksessa teknologiaa on selostettu yksityiskohtaisemmin. Kirjoituksesta löytyy myös animaatioita, jotka havainnollistavat mitä teknologia käytännössä oikein mahdollistaa.