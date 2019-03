EU:n kattavaa Huawei-boikottia ei ole tulossa

Euroopan unioni ei aio edistää Yhdysvaltojen vaatimaa kattavaa Huawei-boikottia 5G-tukiasemissa, vaan sen sijaan yhteisö haluaa edistää jäsenmaiden sisäistä tiedonkulkua 5G-kyberriskeihin liittyen. Tarvittavat järjestelmät tiedonvaihtoon pitäisi olla käytössä tämän vuoden loppuun mennessä. ei aio edistää Yhdysvaltojen vaatimaa kattavaa Huawei-boikottia 5G-tukiasemissa, vaan sen sijaan yhteisö haluaa edistää jäsenmaiden sisäistä tiedonkulkua 5G-kyberriskeihin liittyen. Tarvittavat järjestelmät tiedonvaihtoon pitäisi olla käytössä tämän vuoden loppuun mennessä.

Mikäli jäsenmaat kokevat Huawein tukiasemien eston olevan tarpeellista, on estopäätös jäsenmaan omissa käsissä. EU:n kattavaa estoa ei ole kuitenkaan tulossa.



Yhdysvallat nosti viime vuoden aikana tapetille pelkoja Kiinan mahdollisesta tiedustelutoiminnasta. Kiinan lainsäädännön mukaan yritysten on tehtävä hallinnon kanssa yhteistyötä, mikä voisi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että Kiina edellyttää Huaweita lisäämään tukiasemiin takaovia. Näitä takaovia Kiina voisi käyttää omassa tiedustelutoiminnassa.



Isoissa EU-maissa pidetään 5G-taajuushuutokaupat tämän vuoden aikana, joten verkkojen rakentamisessa on alkanut todellinen buumi. Huawei-boikotti olisi satanut todennäköisesti Nokian ja Ericssonin laariin, kun yksi suurimmista kilpailijoista ei olisi voinut osallistua hankintakilpailutuksiin.