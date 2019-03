Nintendolta tulossa tänä vuonna kaksi uutta konsolia

Nintendo saattaa paljastaa tänä vuonna peräti kaksi uutta konsolia, saattaa paljastaa tänä vuonna peräti kaksi uutta konsolia, kertoo Wall Street Journal . Uudet konsolit esitellään todennäköisesti E3-messuilla.

Syy kahden konsolin julkaisulle on yksinkertaisesti se, että konsolit on suunnattu kahteen selvästi erilaiseen segmenttiin. Toinen esiteltävistä konsoleista on edullisempi ja luonteeltaan nykyistä liikuteltavampi. Nintendon aatoksissa ilmeisesti on, että tämä konsoli korvaisi 3DS-käsikonsolin jättämää aukkoa.



Toisen konsolin yksityiskohdista Wall Street Journal ei osaa sanoa mitään tarkkaa, mutta suorituskyky on kasvamassa Switchiin nähden. Pelkän teholisäyksen lisäksi on ilmeisesti tulla jotakin muuta uutta.