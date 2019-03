Apple uudisti News-uutispalvelunsa – Aikakauslehdet kympin kuukausimaksulla

Tänään Applen päämajalla Steve Jobs Theaterissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa paljastettiin uudistettu Apple News, joka tuo mukanaan uutissovellukseen uusia maksullisia sisältöjä. Tänäänpäämajallajärjestetyssä lehdistötilaisuudessa paljastettiin uudistettu, joka tuo mukanaan uutissovellukseen uusia maksullisia sisältöjä.

Tarkemmin sanottuna Apple Newsiin on lisätty aikakauslehtien hitaammin ja syvemmin luotuja artikkeleita. Uusiin sisältöihin pääsee käsiksi hankkimalla Apple News+ -tilauksen, jonka 9,99 dollarin kuukausimaksua vastaan pääsee käsiksi kaikkiin uutispalvelusta löytyviin artikkeleihin. Palvelu sisältää yli 300 aikakauslehteä, joiden aiheet vaihtelevat muodista politiikkaan.



Artikkeleita on pyritty muokkaamaan niin, että niitä on elämyksellisempää lukea kosketusnäytöltä, minkä lisäksi laitteen graafisuutta hyödynnetään esimerkiksi liikkuvien animaatioiden muodossa.



Apple News+:n tilaaja voi jakaa tilauksensa perheen kesken täysin ilmaiseksi. Palvelu tulee heti tänään saataville. Ensimmäinen kuukausi on maksuton.