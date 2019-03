Tesla lopettaa autojen vuosihuollot - jatkossa huolto vain tarvittaessa

on valmistanut sähköautoja vuodesta 2012 lähtien. Koko olemassaolonsa ajan yhtiö on noudattanut hyvin perinteistä, polttomoottoriautoista tuttua vuosittaista huolto-ohjelmaa.

Nyt kuitenkin yhtiö on todennut keräämänsä datan perusteella, että sähköautoja on aivan turha huoltaa joka vuosi. Yhtiö on nyt päättänyt siirtyä "vain tarvittaessa"-tyyliseen huolto-ohjelmaan, jossa auto välittää tietoja kunnostaan suoraan Teslalle - ja jos tarvetta on, ilmoittaa auto omistajalleen huollon tarpeesta.Syy muutokseen on sinänsä yksinkertainen: Polttomoottoriautoissa tavanomainen vuosihuolto sisältää öljynvaihdon sekä mahdollisen jarrujen kunnon tarkistuksen sekä isommat remontit kuten jakohihnan vaihdon. Sähköauton moottoreihin ei tarvita lainkaan öljynvaihtoa, joka poistaa jo yleisimmän syyn vuosittaiselle huollolle. Lisäksi sähköautot keräävät talteen jarrutusenergiaa ja syöttävät sen takaisin akkuihin, jolloin suurin osa jarrutuksista tapahtuu tavallaan moottorijarrutuksella, säästäen jarrupaloja ja -levyjä.Ainoa tasaisin aikavälein tehtävä huolto tulee olemaan jatkossa joka toinen vuosi tehtävä jarrunesteiden tasojen ja kunnon tarkistus, ainakin Yhdysvalloissa.Muutos huolto-ohjelmaan ei vaikuta mitenkään Teslan takuuseen. Myös kuluttajat, jotka ovat aiemmin ostaneet tietyn määrämittaisen huolto-ohjelman autolleen, saavat käyttää sen, vaikka vuosittainen "pakollinen" huolto poistuukin. Samalla Tesla lopettaa määräaikaisten huolto-ohjelmien myymisen asiakkailleen.Muutoksesta ilmoitettiin Teslan huoltosivuilla , joissa olevat kysymys/vastaus -kohdat muuttuivat pari päivää sitten.: Saimme viestiä, että vuosittainen huolto ei ole ollut ainakaan viime aikoina enää ehtona takuun säilymiselle, vaikka vuosihuolto onkin ollut Teslan suositus. Eli ainoa mikä muuttuu, on se, että autoa ei enää edes suositella huollettavaksi vuosittain, vaan ainoastaan tarvittaessa