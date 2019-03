Sydämentahdistimista löytyi haavoittuvuus – Avaa portit hakkereille

Yhdysvaltalaisenvalmistamista sydämentahdistimista on löytynyt haavoittuvuus, jota hyödyntämällä tahdistimen lähellä oleva hyökkääjä voi puuttua tahdistimen toimintaan.

Koska sydämentahdistimen tarkoituksena on ohjata sydämen sähköistä toimintaa häiriötilanteissa, voi haavoittuvuuden hyödyntäminen olla kohtalokasta tahdistimen käyttäjälle. Haavoittuvuudelle alttiit laitteet on listattu Yhdysvaltain turvallisuusviraston verkkosivuille . Medtronicille haavoittuvuudesta kerrottiin jo vuoden 2018 alussa. Star Tribunen mukaan haavoittuvia laitteita on markkinoilla 750 000 kappaletta. Artikkelista ei ilmennyt, että koskeeko lukema vain Yhdysvalloissa käytettäviä laitteita.Suomessa lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta vastaavaei Ylen mukaan julkaise tietoja laitteiden aiheuttamista vaaratilanteista tai takaisinvedoista.