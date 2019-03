Nuoret vaihtavat television älypuhelimeen – ja kanavien tilalle on tullut YouTube

Älypuhelimista on muodostunut nuorison keskuudessa kiistatta suosituin massamedian muoto Yhdysvalloissa. Tutkimusyhtiö Älypuhelimista on muodostunut nuorison keskuudessa kiistatta suosituin massamedian muoto Yhdysvalloissa. Tutkimusyhtiö Nielsenin tekemän tutkimuksen mukaan 34 prosenttia 18–34-vuotiaiden käyttämästä media-ajasta tapahtui älypuhelimella. Älypuhelinten osuus kasvoi vertailuajankohdasta (Q3/2017) 5 prosenttiyksikköä.

Huomionarvoista tutkimuksen tuloksissa oli se, että älypuhelimien suosio oli suoraan pois televisiosta: toisin sanoen nuoret aikuiset näyttäisivät korvaavan enenevissä määrin televisionkatselun älypuhelimella. Television osuus media-ajasta oli enää 22 prosenttia ja radiolla 16 prosenttia. Isolla ruudulla on kuitenkin edelleen merkitystä, sillä televisioon kytkeytyvien laitteiden osuus on 15 prosenttia (esim. DVD-soittimet ja pelikonsolit).



Yli 65-vuotiaiden mediakulutus poikkeaa varsin voimakkaasti nuorista, sillä television osuus oli heidän keskuudessa 58 prosenttia. Älypuhelimien osuus oli vuorostaan 14 prosenttia.



Sandvinen tutkimuksen mukaan mobiilista verkkoliikenteestä peräti 37 prosenttia on peräisin YouTubesta, mikä ehkä omalta osaltaan selittää millä nuoret ovat korvanneet lineaarisen television katsomisen. Facebookin ja Snapchatin osuus mobiiliverkkoliikenteestä on molemmilla reilut kahdeksan prosenttia. Netflixin osuus on vain 2,4 prosenttia, joten palvelua ei ilmeisesti käytetä kovin ahkerasti mobiililaitteilla.