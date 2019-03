Microsoft julkaisee uuden Xboxin toukokuun alussa

Microsoftin on odotettu esittelevän kevään aikana digitaalisiin medioihin pelkästään nojaavan uuden konsolin. Uusien tietojen mukaan on odotettu esittelevän kevään aikana digitaalisiin medioihin pelkästään nojaavan uuden konsolin. Uusien tietojen mukaan Xbox One S All-Digital Edition -nimen saanut konsoli tulee myyntiin 7. toukokuuta

Erityistä uudessa konsolissa on siis se, ettei siitä löydy lainkaan Blu-ray-asemaa tai mitään muutakaan optisen median toistamiseen sopivaa asemaa. Tällä Microsoft yrittänee aktivoida pelaajia käyttämään enemmän sen tarjoamia digitaalisia palveluita ja samalla se pohjusta xCloud-pilvipelipalvelun lanseerausta. Google esitteli jo tällä viikolla Stadia-pelisuoratoistopalvelun.



Koska uudessa konsolissa ei ole lainkaan Blu-ray-asemaa, on sen hinta myös nykyisiä malleja edullisempi. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä kuinka paljon edullisempi uutuus on verrattuna Xbox One S:ään. Konsolin ulkonäkö on kuitenkin tiedossa Windows Centralin julkaisemien kuvien ansiosta. Kuvat ovat sivuston itse tekemiä, mutta ne perustuvat Microsoftin lähteisiin. Virallisia kuvia ei haluttu julkaista sivuston tietolähteiden suojelemiseksi.