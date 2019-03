Facebook mokasi todella pahasti – Satojen miljoonien käyttäjien salasanat saattoivat paljastua

Ainakin osan salasanat ovat olleet näkyvillä jopa vuodesta 2012 lähtien. Facebookin mukaan toistaiseksi ei ole kuitenkan löytynyt viitteitä siitä, että työntekijät olisivat käyttäneet hyväksi salasanoja. Luettavaan muotoon tallennetut salasanat kirjautuivat Facebookin sisäiselle palvelimelle, johon ulkopuolisilla ei ole ollut pääsyä. Krebs on Security -tietoturvablogille puhuneiden lähteiden mukaan tapaus koskettaa 200–600 miljoonaa Facebookin käyttäjää. Yhteisöpalvelu yrittää selvittää edelleen kuinka monen käyttäjän tiedot ovat tarkalleen paljastuneet. Noin 20 000 Facebookin työntekijällä on kuitenkin ollut pääsy tietoihin. Tallentuneiden logien perusteella palvelimelle on tehty ainakin yhdeksän miljoonaa kyselyä.Facebookin julkaiseman blogikirjoituksen mukaan yhtiö aikoo tiedottaa tapahtuneesta niitä käyttäjiä, joiden salasanat ovat saattaneet paljastua. Suurin osa on käyttänyt Facebook Lite -palvelua, mutta mukana on kymmeniä miljoonia Facebookin tavanomaisen version käyttäjiä sekä tuhansia Instagram-käyttäjiä.