Oculus paljasti uudet Rift S -lasit

Oculus on paljastanut odotetusti uudet Rift S -virtuaalilasit, joista löytyy alkuperäisiin Rift-laseihin verrattuna parannetun optiikan sekä uuden ulkoisista kameroista riippumattoman liikeseurannan.

Lenovon kanssa kehitetyt Rift S -lasit sisältävät kuitenkin parannusten lisäksi muutamia kompromisseja, joita on jouduttu ehkä tekemään jotta lasien hintataso saataisiin painettua mahdollisimman alhaiseksi. Vaikka laseissa käytettävien näyttöjen tarkkuus on kasvanut 1080 x 1200 pikselistä 1280 x 1440 pikseliin, on näyttöjen virkistystaajuus laskenut 90 hertsistä 80 hertsiin ja näyttöteknologia vaihtunut OLEDista LCD:hen.



Lasien kuulokkeet on niin ikään vaihdettu Oculus Go -laseista tuttuun edullisempaan malliin. Uusissa laseissa ei ole enää mahdollisuutta säätää optiikkaa omien silmien etäisyydelle sopivaksi.



Oculus Rift S -lasien hinta on 399 dollaria ja lasit tulevat saataville tämän kevään aikana.