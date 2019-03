Microsoft reagoi Googlen Stadiaan – Kilpailu tulee kiristymään

Microsoftilla katsottiin tarkkaan Googlen GDC-esitystä, jossa hakukonejätti paljasti Stadia-pelisuoratoistopalvelun. Esitys kirvoitti Microsoftin Xbox-bisneksestä vastaavan Phil Spencerin , jonka tavoitteena on kasvattaa moraalia työntekijöiden keskuudessa. katsottiin tarkkaanGDC-esitystä, jossa hakukonejätti paljasti-pelisuoratoistopalvelun. Esitys kirvoitti Microsoftin Xbox-bisneksestä vastaavan kirjoittamaan omille alaisilleen muistion , jonka tavoitteena on kasvattaa moraalia työntekijöiden keskuudessa.

Spencerin mukaan Googlen paljastukset ovat vahva osoitus siitä, että Microsoft otti oikean askeleen tuotekehityksessä jo kaksi vuotta sitten. Muistiossa todetaan myös, että vaikka Googlen esitys on nyt parrasvaloissa, niin Microsoft aikoo ampua kovilla tulevana kesänä E3-messuilla. Rivien välistä voidaan päätellä, että Microsoft aikoo esitellä Project xCloud -pilvipelipalvelua E3-messuilla.



Googlella on vahva asema niin pilvessä kuin nettivideoissa YouTuben kautta. Yhtiö luonnollisesti hyödyntää näitä vahvuuksia Stadian lanseerauksessa. Microsoftin etuna on pitkä kokemus pelimarkkinoista sekä pilvipalveluista. Yhteenotto Googlen ja Microsoftin välillä tulee olemaan varmasti kova, mistä Spencerin muistiokin kielii.