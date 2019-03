HIGH.FI täyttää 5 vuotta - näin palvelulla on mennyt

HIGH.FI vuodelta 2014

Mitä saavutimme?

Mitä seuraavaksi?

Joululomalla 2013 allekirjoittaneella sattui olemaan käsissään hieman liikaa virtaa ja liikaa luppoaikaa. Olimme juuri päättäneet lyödä hanskat tiskiin Norjan ja Tanskan markkinoiden valloituksen suhteen-brändin alla ja olin noista epäonnistumisista kirjoittanut pitkän pohdinnan sivuillemme Jo tuolloin pohdin sitä, miten näennäisesti "helppoa" kotimaamme markkinoille oli tuoda uusia uutissivustoja, kunpystyi tuohon aikaan tuomaan jokseenkin merkittävää liikennettä kaikille uutissivustoille. Vastaavia palveluita ei vain löytynyt muista maista, jotka olisivat todellakin demokraattisia eri medioiden välillä.toki toimi monessa maassa, mutta senkin toiminta pohjautuu eri tavalla algoritmeihin kuin "näytetään vain kaikki ja aikajärjestyksessä"-tyylinen ratkaisu, johon Ampparit sekä Amppareiden esikuvana toiminut brittiläinennojasivat.Tästä syntyi ajatus kokeilla rakentaa kevyt uutisaggregaatti maihin, joista olimme juuri poistuneet: Norjaan ja Tanskaan. Tämän innoituksen ansiosta joululomalla 2013 syntyikin jonkinlainen toimiva konsepti helposti lokalisoitavasta uutispalvelusta. Kun testailujen jälkeen näytti siltä, että palvelun taustatekniikka toimii mukiinmenevästi, laajensimme samalla kielivalikoimaa pikkuhiljaa aina vain uusiin kielialueisiin. Minkäänlaista virallista "julkaisua" emme palveluista tehneet, vaan testailimme palvelua sisäpiirissä - vaikkakin sivut olivat jo julkisesti avoinna.Betavaiheen aikana tuli vastaan ajatus, että kenties Suomessa olisi tarvetta Amppareiden kilpailijalle.oli ostanut Ampparit vuonna 2012 ja pieni pelko oli kaikkien julkaisijoiden takamuksessa siitä, että Otava saattaisi alkaa käyttämään isännän mahtia palvelussa ja alkaa suosia omia medioitaan. Kun oma ajatusmallini on se, että kilpailu pitää nimenomaan pahimmat ylilyönnit pois - ja kehityksen liikkeessä, oli päätös uutispalvelumme laajentamisesta myös Suomeen lopulta helppo tehdä.Halusimme myös ravistella perinteistä "klikkipohjaista" arvottamista uutisten osalta ja hieroimme omaa algoritmiamme kuntoon, joka ottaisi huomioon mm. sosiaalisen median jaot ja tietynlaisen sivuston "luotettavuuskertoimen". Halusimme tehdä asiat hieman eri tavalla, koettaen nostaa uutisia esiin eri kulmalla kuin muut.Mitään kiirettä sivuston kanssa ei sinänsä ollut ja olimme muutenkin keskellä erittäin suuria muutoksia AfterDawnin omien medioiden suhteen, kun monet asiat markkinalla olivat muuttuneet, todella lyhyen ajan sisällä. Jostain kuitenkin-lehti oli saanut vihiä Amppareiden kilpailijan synnystä ja julkaisi aiheesta ison uutisen tasan viisi vuotta sitten. Tuota hetkeä pidämmekin nykyisin virallisesti HIHG.FI'n syntymäpäivänä - se pakotti meidät "virallisesti" julkaisemaan palvelumme , vaikka sen konsepti olikin vielä hieman kesken.Alussa kehitystahti oli varsin hurja, kun keskeneräiseen sivustoon lisättiin uusia toimintoja ja uusia lähteitä käyttäjämäärien nopeasti noustessa. Hyvin pian päätöksemme julkaista uutisotsikot myös erilaisina vapaasti käytettävinä syötteinä palkittiin, kun ensimmäiset kolmansien osapuolten tekemät uutissovellukset ilmestyivät palvelumme päälle. Yhden näistä, Windows Phone -alustalle tarkoitetun uutislukijan , nappasimme myöhemmin viralliseksi sovellukseksemme, pitäen sovelluksen kehittäneen Markku Hulkkosen mukana mobiilikehityksessä tuon jälkeen kaikki nämä vuodet.Myöhemmin laajensimme uutissyötteet täysiveriseksi avoimeksi ohjelmointirajapinnaksi , jonka päälle onkin rakennettu jos jonkinlaista palvelua. Omina palveluinamme listaamme Android-sovelluksemme sekä jo hautaa kohti kompastelevan Windows Phone -sovelluksemme, jotka käyttävät täsmälleen samaa rajapintaa, joka on muillekin avoin.Jos palvelumme eivät ole ennestään tuttuja, voit tutustua niihin vaikkapa täältä:Vuosien mittaan uutuudenviehätys luonnollisesti karisi ja sivuston alkuaikojen hurja kasvutahti hyytyi. Kävijämäärät eivät kuitenkaan koskaan lähteneet laskuun, vaan kasvu ainoastaan hyytyi. He, ketkä palveluumme ovat ihastuneet, ovat jääneet varsin uskollisiksi käyttäjiksi. Tämä koskee sekä mobiilisovelluksiamme että sivustoamme - meillä on varsin fanaattinen käyttäjäkunta, mutta emme missään nimessä haasta Amppareita suuruudeltaan.Myös erilaiset muut tavat lukea uutisia ovat nousseet vahvasti esiin viimeisen 5 vuoden aikana ja tuntuu, että itse alkuperäinen esikuvakin, eli Ampparit, on nykyisin vähemmän merkittävä uutisliikenteen lähde kotimaisille medioille kuin vielä 5 vuotta sitten. Tähän on varmasti vaikuttanut valtava siirtymä mobiiliin, jossa uutisia luetaan täysin eri tavoin kuin vanhassa, työpöytäselainten maailmassa.Mutta pidämme tärkeimpänä saavutuksenamme sitä, että saimme luotua uuden uutisliikenteen lähteen Suomeen - ja ehkäpä myös omalta osaltamme sparrasimme muidenkin vastaavia palveluita kehittävien tahojen toimintaa samalla. HIGH.FI siis elää ja voi hyvin, vaikka maailmaa ei ole toistaiseksi vielä valloitettukaan.Olemassaolonsa aikana HIGH.FI'sta on luettu 68 miljoonaa uutista, joista valtaosa suomenkielisen HIGH.FI'n kautta. Suurimmat "muut maat" palvelullemme ovat Italia, Hollanti sekä Tanska. Näissä maissa etenkin mobiilisovelluksemme on ollut yllättävänkin suosittu. Ehkäpä onnistuimme samalla myös alkuperäisessä ideassa, vaikkakin vain pieneltä osin: madaltamaan uusien medioiden aloittamisen kynnystä myös mm. Tanskassa.Emme ole suinkaan lopettamassa HIGH.FI'n kehitystä mihinkään - pikemminkin päinvastoin, panostamme siihen jatkossa entistä enemmän. Koemme palvelun tärkeäksi palaksi tulevaisuuden suunnitelmiamme, vaikka se ei toistaiseksi mikään huikea kasvuraketti olekaan ollut.Verkkosivuston suhteen suunnitelmissa on tuoda tänä vuonna vihdoin uusia toiminnallisuuksia mukaan palveluun, kuten sisäänkirjautuminen sekä lähdetason suodatus - toiveita, joita meille on esitetty jo viiden vuoden ajan, mutta joihin emme ole pystyneet vastaamaan resurssipulasta johtuen. Lisäksi Android-mobiilisovelluksemme kehittyy jatkossakin ja kuuntelemme erittäin herkällä korvalla kehitysideoita sen suhteen, kuten tähänkin asti.Oikeastaan kaikki kehitys mitä palveluumme on tehty, on syntynyt käyttäjäpalautteen pohjalta; olemme saaneet teiltä vinkkejä uusiin medioihin, tietoa bugeista, jne.Toivommekin teiltä, arvon käyttäjämme, myös lisää kehitysideoita. Parhaiten kehitysideat saa perille käyttämällä meidän palautepalveluamme, alla linkit:Haluankin kiittää HIGH.FI'n käyttäjiä tuestanne pienelle uutissivustoprojektillemme kaikkien näiden vuosien aikana. Ilman teidän apuanne emme olisi koskaan saaneet kehitettyä palvelua, jolla on näinkin uskolliset fanit. Kiitos!t: