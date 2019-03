Google paljasti Stadian – Pelien suoratoistopalvelu tulossa Eurooppaan tänä vuonna

Google paljasti eilen illalla Suomen aikaa Stadia-nimisen pelien suoratoistopalvelun. Pilvipalvelun lisäksi Googlen julkistuksiin kuului Stadian käyttöön optimoitu peliohjain. paljasti eilen illalla Suomen aikaa-nimisen pelien suoratoistopalvelun. Pilvipalvelun lisäksi Googlen julkistuksiin kuului Stadian käyttöön optimoitu peliohjain.

Stadia on tarkoitus lanseerata Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Euroopassa vielä tämän vuoden aikana. Palvelun lanseerauksessa Google hyödyntää kansainvälistä datakeskusverkostoaan, jotta pelaamisen laatu ei kärsisi suurten viiveaikojen takia. Google on aloittanut myös yhteistyön AMD:n kanssa. Tavoitteena on datakeskusten palvelimissa käytettävä piiri, jonka suorituskyky kasvaisi 10,7 teraflopsiin.



PlayStation 4 Pron suorituskyky on 4,2 teraflopsia ja Xbox One X:n suorituskyky on kuuden teraflopsin tasolla. Stadian palvelimien suorituskyvystä pelaamisen ei siis pitäisi jäädä kiinni. Google ainakin lupaa, että Doom Eternal -peliä voisi pelata palvelussa 4K-tarkkuudella ja 60 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella (HDR päällä). Tulevaisuudessa palvelussa voisi pelata pelejä 8K-tarkkuudella ja 120 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella.



Palvelu toimii niin tietokoneella, tableteilla, älypuhelimissa kuin älytelevisoissakin.