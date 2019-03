Firefox päivittyi – Tekee netistä vähemmän ärsyttävän paikan

Mozilla on julkaissut Firefox-verkkoselaimestaan version 66, joka tekee netin selaamisesta vähemmän ärsyttävämpää muutamallakin eri tavalla. -verkkoselaimestaan version 66, joka tekee netin selaamisesta vähemmän ärsyttävämpää muutamallakin eri tavalla.

Näihin muutamiin eri tapoihin kuuluu esimerkiksi automaattisesti toistuvien videoiden hiljentäminen. Et joudu siis enää noloon tilanteeseen, kun avaat nettiuutisen, jonka yhteyteen on upotettu kovaa huutava videoklippi. Firefox estää oletuksena videoiden toistumisen, mutta joillakin sivustoilla toisto on sallittu: näissäkin tapauksissa ääniraita on hiljennetty, joten tietokoneen kaiuttimet eivät ala tällöinkään huutaa.



Mikäli haluat antaa kuitenkin joillekin sivustoille oikeuden toistaa videoita automaattisesti äänien kanssa, niin tämä onnistuu sivustolla ollessa painamalla osoiterivin vasemmalla puolella olevaa i-painiketta.



Toinen mukavuutta lisäävä ominaisuus on scrollausankkuri: se ankkuroi sivuston näkymän, jolloin hitaasti latautuvat mainokset tai kuvat eivät heilauta näytön paikkaa.