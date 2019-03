Valtava tietohäviö – MySpace hävitti kaikki tiedot vuosilta 2003–2015

Jo useamman kuukauden ajan palvelun käyttäjät ovat valitelleet, etteivät vanhat linkit tahdo toimia. Palvelun suunnalta on luvattu korjausta, mutta ongelma näyttää olleen monimutkaisempi kuin MySpace kuvitteli. Palvelun suunnalta on nimittäin nyt viestitty , että palvelinsiirtymässä tapahtuneen virheen takia kaikki MySpaceen tallennettu data vuosien 2003–2015 välillä on kadonnut pysyvästi. Omia kuvia, musiikkia tai videoita ei voida enää palauttaa MySpacen kautta.MySpace oli aikoinaan erittäin suosittu tapa jakaa musiikkia verkossa. Aloittelevat artistit tai amatöörimuusikot keräsivät sitä kautta itselleen suosiota ja seuraajia sekä julkaisivat demoja tai uusia kappaleita.MySpacen kaltaisen palvelun, jolla on pitkä historia takanaan, voisi kuvitella tehneen varmuuskopion palveluun ladatusta tiedosta. Ilmeisesti tällaista ei kuitenkaan ole olemassa.