Oculus paljastaa uudet Rift S -lasit – Toinenkin yllätys tulossa

Oculus on näkyvästi mukana tämän vuoden GDC-pelikehittäjämessuilla ja viikonloppuna julkaistussa blogikirjoituksessa luvataan, että on näkyvästi mukana tämän vuoden-pelikehittäjämessuilla ja viikonloppuna julkaistussa blogikirjoituksessa luvataan, että yhtiöllä on yksi jos toinenkin yllätys hihassa . Oculus järjestää esittelyitä messuilla tämän viikon alussa.

Yksi hihasta vedettävistä ässistä lienee päivitetty versio Rift-virtuaalilaseista. Uudet Rift S -lasit eivät sisällä mitään valtavia muutoksia, minkä ansiosta alkuperäisiin Oculus Rift -laseihin luotu sisältö on yhteensopiva uusien lasienkin kanssa. Huhujen mukaan Rift S -laseissa on korjattu optiikkaa ja niihin on lisätty uusi inside-out-jäljitystekniikan. Hintakin on ilmeisesti laskenut.



Toinen ässä on vielä kysymysmerkki. Spekulaatiot käyvät tietysti kovina, mutta ilmeisesti toista laitejulkaisua ei ole tulossa. Näin ollen Oculus on saattanut valmistella jotakin uutta ohjelmistoa.