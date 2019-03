Microsoft keksi näppärän Chrome- ja Firefox-laajennoksen – Lisää Edgen käyttöä

on keksinyt näppärän tavan lisätä-verkkoselaimen suosiota Chromen ja Firefoxin kustannuksella: ohjelmistojätti on julkaissut kilpaileville selaimille järjestelmän tietoturvasta huolehtivan Defender-laajennoksen.

Defender-laajennos tuo Chrome- ja Firefox-käyttäjien ulottuville aiemmin vain Edge-selaimesta löytyneen ominaisuuden. Laajennos avaa kaikki epäilyttävät ja tunnistamattomat verkkosivut, joiden turvallisuudesta ei voida mennä ennakolta takuuseen, virtuaalisessa säiliössä. Näin ollen vaikka sivusto sisältäisi haittakoodia, ei hyökkääjä pääse käsiksi järjestelmään.Microsoftin kannalta laajennoksen näppäryys on siinä, että laajennos vaatii toimiakseen Edge-selaimen. Toisin sanoen laajennos avaa epäilyttävät sivut automaattisesti Edgessä. Mikäli käyttäjä klikkaa epäilyttävällä sivulla linkkiä, joka on tunnistettu luotettavaksi, avautuu uusi sivu alkuperäisessä selaimessa. Käyttäjää ei siis yritetä ohjata Edgen pariin, vaan hän joutuu sukkuloimaan selainten välillä.Laajennos on parhaillaan testausvaiheessa. Lisätietoa laajennoksesta löytyy täältä