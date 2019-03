Spotify syyttää Applea monopolistiseksi – Vastine oli odotetun kaltainen

Spotifyn valituksen ytimessä on käytännössä se, että suoratoistopalvelun mielestä on väärin, että Apple perii Spotifylta 30 prosentin osuuden sovelluksen sisällä tehdyistä ostoista. Apple kun kilpailee omalla Music-suoratoistopalvelullaan Spotifyta vastaan, eikä sama 30 prosentin osuus puraise palaa Apple liikevaihdosta. Spotifyn näkemyksen tämä on epäreilua, koska Spotifylla ei ole mahdollisuutta kilpailla esimerkiksi hinnassa tämän rakenteellisen eron takia.Apple taas syyttää Spotifyta kerman kuorinnasta. Applen näkemyksen mukaan Spotify haluaisi käytännössä sitä, ettei sen tarvitsisi maksaa iTunesin tarjoamista palveluista. Spotifyhin siis sovellettaisiin ilmaisen sovelluksen käytäntöjä, mutta Spotify saisi silti periä maksun tarjoamastaan palvelusta. Apple myös huomauttaa, että se pudottaa 30 prosentin osuuden 15 prosenttiin vuoden tilauksen jälkeen. Varietylle antamassaan haastattelussa Spotify kuvailee Applen kommenttia juuri odotetun kaltaiseksi. Spotifyn mukaan Applen vastine on juuri sellainen kuin monopolistinen yhtiö antaisi: se yrittää vakuuttaa olevansa rehellinen ja kuluttajien edun asialla.