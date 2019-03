Googlea lyödään kuin vierasta sikaa – Saa EU:lta kolmannen sakon

Google on saamassa EU:lta kolmannen sakon AdSense-mainosverkon kilpailua vääristävästä toiminnasta. Hakukonejätti sai jo aiemmin sakot EU:lta Androidiin ja hintavertailupalveluun liittyen. :lta kolmannen sakon-mainosverkon kilpailua vääristävästä toiminnasta. Hakukonejätti sai jo aiemmin sakot EU:lta Androidiin ja hintavertailupalveluun liittyen.

Reutersin ja Financial Timesin mukaan Euroopan komissio aikoo julkaista Googlelle langetettavan kolmannen sakon ensi viikolla. AdSense-sakko tulee olemaan kokoluokaltaan pienempi kuin aiemmat sakot, mutta sen tarkempaa tietoa summasta ei ole vielä saatavilla. Androidiin liittyvä sakko on kooltaan 4,34 miljardia euroa ja hintavertailuista tuli maksettavaa 2,4 miljardia euroa.



Vaikka maksettavaa Googlelle on tullut jo ihan kiitettävästi, niin uusiakin sakkoja voi tulla vielä EU:sta. EU:n kilpailuviranomaiset ovat nimittäin alkaneet kerätä tietoa Googlen hakukoneen toiminnasta ja miten se kohtelee kilpailijoitaan. On myös mahdollista, että EU alkaa jollakin aikavälillä selvittää Googlen käyttäytymistä karttapalveluissakin.