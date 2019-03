Tesla paljasti puuttuvan palasen – Tässä on Model Y

Model Y muistuttaa ulkoiselta designiltaan hyvin paljon Model 3:a, mikä todennäköisesti pätee myös tekniikan osalta. Edullisten autojen tuotannossa suuret volyymit tuovat kustannusetuja, joten komponentit kannattaa pitää mahdollisimman samanlaisina eri mallien välillä. Tekninen samankaltaisuus myös nopeuttaa tuotannon ylösajoa. Model Y:n halvin versio maksaa Yhdysvalloissa 39 000 dollaria ja auton Long Range -versiolla on hintaa 47 000 dollaria.Matkustajapaikkoja Model Y:ssä on parhaimmillaan jopa seitsemän kappaletta, joten sitä voidaan hyvällä syyllä pitää pikku-SUV:nä. Model Y tulee markkinoille syksyllä 2020, jolloin saatavilla on Long Range -versio, nelivetoinen Dual Motor -malli sekä tehokkaampi Performance-versio. Halvin Standard Range -version myynti alkaa vasta syksyllä 2021.