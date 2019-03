Kaipaatko turvallista tiedostonjakopalvelua? Firefox Send avattiin kaikkien käyttöön

Mozilla on avannut vuodesta 2017 lähtien testauksessa olleen on avannut vuodesta 2017 lähtien testauksessa olleen Firefox Send -tiedostonjakopalvelun kaikkien käyttöön.

Kuten Firefoxissa muutoinkin, tiedostonjakopalvelua markkinoidaan tietoturvasta ja yksityisyydensuojasta huolta pitävänä palveluna. Firefox Sendin kautta jaettavat tiedostot on salattu ja tiedonsiirto tapahtuu end-to-end-salattua kanavaa pitkin, joten ulkopuoliset eivät saa tietoonsa mitä tiedostoja jaat. Linkit myös vanhenevat automaattisesti, joten tiedostoja ei voi unohtaa nettiin ikuisiksi ajoiksi.



Jos sinulla on Firefox-tili käytössä, niin voit jakaa maksimissaan 2,5 gigatavun kokoisia tiedostoja. Tilittömät pääsevät myös käyttämään palvelua, mutta heidän tapauksessa tiedostokoko on rajattu gigatavuun.