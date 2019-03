Netflixiltä tulossa lisää interaktiivisia ohjelmia Bandersnatchin tyyliin

Bandersnatch-nimeä kantava elokuva on interaktiivinen kokemus, jossa elokuvan kulkuun pystyy vaikuttamaan omilla valinnoilla. Netflixiltä kyseessä oli kokeilu, johon on ollut tarkoitus panostaa enemmänkin.Nyt tiedot kertovat, että tulossa on lisää, kiitos Bandersnatchin suosion.Tuotepomo Todd Yellin kertoi Varietyn mukaan , että yhtiö panostaa entistä enemmän interaktiiviseen viihteeseen. Tämä ei Yellinin mukaan tarkoita, että aina kyseessä on scifi tai synkkä antologia, kuten Black Mirror.Jatkossa vaikuttamaan pääsee esimerkiksi komediaan tai romanttiseen elokuvaan, jossa vaihtoehtona voi olla deittikutsun hyväksyminen tai hylkääminen.Intiassa pidetyssä puheessä Yellin lupasi tietysti myös intialaista tuotantoa. Sen on tarkoitus tuplaantua tänä ja ensi vuonna. Intialaishiteistä hän mainitsi maailmanlaajuisesti suositun Sacred Gamesin, joka julkaistiin viime kesänä ja josta on tulossa toinen kausi.