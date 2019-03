Googlen itsestään ajavat autot hakevat uutta sijoittajaa – Volkswageniin otettu yhteyttä

The Informationin lähteiden mukaan Alphabet on lähestynyt eurooppalaisia autovalmistajia tiedustellakseen niiden kiinnostusta Waymon pääomisttamisesta. Alphabet on muun muassa ollut yhteydessä saksalaiseen Volkswageniin, jonka valmistamissa autoissa voitaisiin käyttää Waymon teknologiaa. Laajempi omistuspohja helpottaisi käytännössä teknologian kaupallistamisessa, koska Waymo itse tuskin aikoo ryhtyä autovalmistajaksi.Waymo maksaa Alphabetille noin miljardi dollaria vuodessa, joten emoyhtiöllä on selvä polte saada tavalla tai toisella Waymo kannattavammaksi.