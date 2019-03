Flash Player saa seuraa Shockwavesta – Adobe lopettaa pian tuen

Adobe Shockwave-toistimen jakelun, mikä tarkoittaa samalla tuen virallista päättymistä. Ohjelmistoa ei ole käytetty enää pitkään erityisen laajasti verkkopalveluissa ja trendi on ollut jatkuvasti laskeva, joten Shockwaven tarinan päättyminen ei liene kenellekään yllätys. on ilmoittanut lopettavansa vihdoin-toistimen jakelun, mikä tarkoittaa samalla tuen virallista päättymistä. Ohjelmistoa ei ole käytetty enää pitkään erityisen laajasti verkkopalveluissa ja trendi on ollut jatkuvasti laskeva, joten Shockwaven tarinan päättyminen ei liene kenellekään yllätys.

Suurempi yllätys lienee se, että Shockwave on ollut edelleen olemassa. Verkossa pitempään pyörineille ohjelmisto on tuttu 2000-luvun alun nettipelisivustoista. Shockwavea käytettiin erilaisten verkossa jaettavien multimediasisältöjen toteuttamiseen. Niihin liittyi yleensä jonkinlaista interaktiivisuutta.



Adobe kertoi lopettavansa Shockwaven player-ohjelmiston tuen macOS:llä jo vuonna 2017. Windows-version tukea on jatkettu aina tämän vuoden huhtikuun 9. päivään asti. Valikoiduille yritysasiakkaille Shockwave-tukea tarjotaan vielä vuoteen 2022 saakka.



Shockwaven sijasta multimediasisältöjen toteutuksissa käytetään HTML5:tä ja WebGL:ää. Samoilla teknologioilla korvataan myös Adobe Flash Player, jonka tuki päättyy vuonna 2020.