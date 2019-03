Kun jokin vakuttaa liian hyvältä ollakseen totta... Kryptovaluutta OneCoinin perustajat pidätetty, rahaa katosi yli 3 miljardia

Nyt yhdysvaltain syyttäjänvirasto kertoo pidättäneensä OneCoinin taustahenkilöitä ja syyttää heitä sekä petoksesta että talousrikoksista. Yhtiön yksi pomoista, Konstantin Ignatov, pidätettiin maaliskuun 6. päivänä Los Angelesin lentokentällä ja häntä syytetään mm. epämääräisten talousinstrumenttien markkinoinnista. Hänen siskonsa, Ruja Ignatova, on myös asetettu syytteeseen pyramidihuijauksesta.OneCoinin johtoa syytetään 400 miljoonan dollarin rahanpesusta Irlannin ja Caymansaarten kautta. Kolmea jutun pääsyytettyä uhkaa jopa 20 vuoden vankeustuomiot, mikäli heidät todettaan syyllisiksi kaikkiin heitä vastaan nostettuihin syytteisiin.OneCoinia markkinoitiin aivan aluksi turvallisena ja nopeana maksuvälineenä, mutta siihen kytkeytyi nopeasti myös aiempia jäseniä hyödyttänyt mekanismi, joka palkisti uusien jäsenten rekrytoinnista verkostoon. Tämä on tyypillinen malli kaikissa pyramidirakennelmissa. OneCoin keräsikin nopeasti kolme miljoonaa kyttäjää palvelulleen ja kehitti 3,8 miljardin dollarin liikevaihdon vuosien 2014 ja 2016 välillä.Kiinassa OneCoiniin liittyen on tehty jo lähes sata pidätystä ja huijauksen kautta kerättyä rahaa on saatu pelastettua talteen neljännesmiljardin verran. Myös EU-alueella OneCoiniin on puututtu ja Bulgarian viranomaiset tekivät kotietsinnän yhtiöön liittyvien henkilöiden koteihin tammikuussa 2018.OneCoin on kerännyt jäseniä myös Suomesta, mutta heidän määräänsä tai sijoitusten arvoa ei vielä tiedetä. Aiheesta uutisoi mm. BeingCrypto -verkkojulkaisu.