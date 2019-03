Windows 10 kasvaa tasaisesti – Jo 800 miljoonaa käyttäjää

Windows 10:n julkistuksen aikaan Microsoft kertoi ladanneensa paljon odotuksia uuteen käyttöjärjestelmään. Ohjelmistojätillä oli kunnianhimoinen tavoite: 2–3 vuodessa Windows 10 löytyy miljardista laitteesta. :n julkistuksen aikaankertoi ladanneensa paljon odotuksia uuteen käyttöjärjestelmään. Ohjelmistojätillä oli kunnianhimoinen tavoite: 2–3 vuodessa Windows 10 löytyy miljardista laitteesta.

Tavoitteen saavuttamista yritettiin helpottaa tarjoamalla Windows 8- ja Windows 7 -tietokoneiden omistajille ilmainen päivitysmahdollisuus Windows 10:een. Lisäksi Microsoft toivoi puhelinmyynnin siivittävän Windows 10:n yleistymistä. Puhelimissa tavoitteita ei saavutettu alkuunkaan ja Windows 10 Mobilen tukiaika onkin loppumaisillaan.



Tämän hetken tilanne on kuitenkin se, että Windows 10 löytyy 800 miljoonasta laitteesta. Viime vuoden syyskuusta lukema on kasvanut 100 miljoonalla. Viime aikoina Windows 10:n käyttäjämäärä on lisääntynyt noin 100 miljoonalla käyttäjällä noin seitsemän kuukauden välein, joten miljardin rajapyykki pitäisi olla saavutettuna ensi vuoden kesällä.