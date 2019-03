Kiinalaiset lähtivät rahoittamaan Helsinki-Tallinna-tunnelia

Peter Vesterbackan johtama Finest Bay Area Development kertoo allekirjoittaneensa 15 miljardin euron aiesopimuksen kiinalaisomisteisen pääomasijoitusyhtiö Touchstone Capital Partnersin kanssa. Rahoituksen voimin on tarkoitus rakentaa Helsingin ja Tallinnan välille tunneli. johtamakertoo allekirjoittaneensa 15 miljardin euron aiesopimuksen kiinalaisomisteisen pääomasijoitusyhtiökanssa. Rahoituksen voimin on tarkoitus rakentaa Helsingin ja Tallinnan välille tunneli.

Aiesopimuksen mukaan kolmannes 15 miljardin euron kokonaisuudesta muodostuu pääomasijoituksesta ja loput kaksi kolmannesta tulee tunneliyhtiölle myönnettävän lainan muodossa. Tavoitteena on, että tunneli olisi käyttövalmis vuoden 2024 jouluun mennessä ja sitä kautta voisi liikkua Helsingin ja Tallinnan lentokenttien välillä.



Tunneliyhtiön on tarkoitus tienata lippu- ja rahtikuluilla. Helsingin ja Tallinnan välisen lipun hinnan ollessa 100 euroa, on sijoituksen takaisinmaksuaika laskettu 17 vuodeksi.



Tunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointi on käynnissä sekä Suomessa että Virossa. Suomen päässä tunnelille on annettu kolme eri reittivaihtoehtoa, joista yksi kulkee Helsinki-Vantaan lentoasemalta Otaniemeen, toinen lentoasemalta Ilmalan aseman kautta Otaniemeen ja kolmas lentoasemalta Helsingin rautatieaseman kautta Tallinnaan.



Finest Bay Area Developmentin tunnelihankkeen lisäksi käynnissä on virkamiesvetoinen tunnelihanke Helsingin ja Tallinnan välille.