Uusi Xbox One -konsoli paljastetaan huhtikuussa – Ei levyasemaa

Microsoft Xbox One S -konsolin huhtikuun puolivälin paikkeilla. Tuolloin alkaisivat myös uuden konsolin ennakkotilaukset ja kauppoihin se saapuisi toukokuun aikana. aikoo paljastaa levyasemattoman-konsolin huhtikuun puolivälin paikkeilla. Tuolloin alkaisivat myös uuden konsolin ennakkotilaukset ja kauppoihin se saapuisi toukokuun aikana.

Oletettavasti Xbox One S All-Digital Edition -konsolin hinta on nykyistä S-mallia alhaisempi, koska siitä puuttuu kokonaan Blu-ray-asema, joka tuo toisaalta kustannussäästöjä mutta sen lisäksi konsolin käytön joustavuus vähenee. Microsoftin tavoitteena on edistää Xboxille suunniteltujen digitaalisten palveluiden myyntiä halvemman konsolin voimin.



Huhujen mukaan uuden konsolin yhteydessä lanseerataan palvelu, jossa tilattuun konsoliin ladataan valmiiksi halutut pelit digitaalisessa muodossa. Konsolin toivotaan edistävän Xbox Game Passin käyttöä, mutta lisäksi sillä pedataan petiä tulevaa xCloud-suoratoistopalvelua silmällä pitäen.