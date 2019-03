USB 4:n kehitys alkoi – Tiedonsiirtonopeus tuplaantuu

USB Implementers Forum (USB-IF) kertoi hiljattain saaneensa valmiiksi USB 3.2 Gen 2x2 -tiedonsiirtoväylän spesifikaatiot. Nyt järjestö kertoo siirtäneensä katseensa seuraavaan sukupolveen, joka ) kertoi hiljattain saaneensa valmiiksi USB 3.2 Gen 2x2 -tiedonsiirtoväylän spesifikaatiot. Nyt järjestö kertoo siirtäneensä katseensa seuraavaan sukupolveen, joka tulee olemaan nimeltään USB 4

Standardiluonnoksen tarkat tekniset määritykset tulevat julki vasta myöhemmin tänä vuonna, mutta jo nyt tiedetään ainakin sen verran, että tiedonsiirtonopeus on tarkoitus jälleen tuplata. USB 4 -portin kautta on siis mahdollista siirtää tietoa 40 gigabittiä sekunnissa, kun uudessa USB 3.2 Gen 2x2:ssa nopeus on 20 gigabittiä sekunnissa.



Markkinoille tullessaan USB 4 siis vastaa vuonna 2015 julkaistua Thunderbolt 3:a. Intel ilmoitti muutama vuosi sitten avaavansa Thunderbolt-tekniikan kaikille rojaltivapaaseen käyttöön. USB 4:ää voi käyttää myös lataamiseen, sillä sen kautta voidaan siirtää tehoa 100 watin edestä. Thunderbolt ja USB tulevat siis monilta osin tekniseen pariteettiin, mutta standardeja ei ole tarkoitus yhdistää tai toista häivyttää.