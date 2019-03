HBO julkaisi Game of Thronesin kahdeksannen kauden trailerin! – Katso täältä

Sarjan kahdeksas kausi alkaa huhtikuussa, ja sarjan fanit ovatkin odottaneet maistiaisia tulevasta kaudesta vesikielellä jo pitkään. HBO on kuitenkin pihdannut trailerin julkaisua ja tiputellut vain lyhyitä pätkiä tulevasta kaudesta muiden mainoksien seassa. Tänään HBO on kuitenkin vihdoin antanut sarjan fanaattisimmille faneille uutta spekuloitavaa. Yhtiö julkaisi vihdoin täyspitkän trailerin. Se on nähtävälillä niin Twitterissä kuin Youtubessakin sekä tämän artikkelin alapuolella. Uusi kausi alkaa Suomessa 15. huhtikuuta ja se on nähtävillä HBO Nordicissa.