Tesla paljastaa uuden auton – Model Y:n julkistus koittaa aivan pian

malliston täydentymistä nelimerkkiseksi (S, 3, X, Y) on odotettu siitä lähtien, kun suuri yleisö on tiennytnimeämisstrategian. Maaliskuun 14. päivänä se vihdoin koittaa, sillä Musk kertoi Twitterissä paljastavansa puuttuvan Model Y:n tuona päivänä LA Design Studiolla.

Model Y on alemman hintaluokan katumaasturi. Kooltaan se on noin 10 prosenttia kookkaampi kuin Model 3 ja Muskin mukaan se myös maksaa 10 prosenttia enemmän. Kantama ei valitettavasti kulje käsi kädessä hinnan kanssa, vaan Model Y:stä kiinnostuneiden kannattaa varautua jo etukäteen totuttua alhaisempaan kantamaan. Model Y:n tuotanto alkaa näillä näkymin vuonna 2020.Uuden automallin lisäksi Tesla aikoo esitellä lähiaikoina kolmannen sukupolven Supercharger-latausaseman. Musk on luvannut, että nykyiset 350 kW:n latausasemat tulevat näyttämään uuden Superchargerin rinnalla "leluilta".