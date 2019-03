Apex Legends ylitti 50 miljoonan pelaajan rajan – neljä kertaa Fortnitea nopeammin

Number of Apex Legends players after:



8 hours - 1m

1 day - 2.5m

3 days - 10m

1 week - 25m

4 weeks - 50m



Number of Fortnite BR players after:



2 weeks - 10m

6 weeks - 20m

11 weeks - 30m

16 weeks - 45m -- Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 4, 2019

Respawnin tekemä ja Electronic Artsin julkaisema peli on kerännyt kuukaudessa jo 50 miljoonaa pelaajaa. Pelin kasvu on ollut huimaa, joskin tahti on hieman hidastunut. Ensimmäisenä päivänä julkaisun jälkeen se keräsi 2,5 miljoonaa pelaajaa ja vain 72 tunnissa luku oli kasvanut jo 10 miljoonaan. Ensimmäisen viikon jälkeen peliä oli kokeillut jo 25 miljoonaa ihmistä. Pelin kasvu on kuitenkin huimaa alkumetreillä verrattuna battle royale-jättiläisen, Fortniten, alkuviikkoihin. Epic Gamesin peli ylitti 10 miljoonaa pelaajaa vasta kaksi viikkoa julkaisun jälkeen ja edes 16 viikon jälkeen se ei ollut ylittänyt 50 miljoonaa. Pelien julkaisuajankohdat ja -lähtökohdat olivat toki erilaisia, joten täysin vertailukelpoisia numerot eivät ole. Fortniten julkaisun aikana battle royale-genre otti vasta ensi askeleitaan.Kaikesta huolimatta EA:lla on käsissään todellinen hitti, jolla on potentiaalia haastaa Fortnite ykköspaikasta tulevaisuudessa. Sitä varten yhtiön pitää kuitenkin tehdä matkalla asioita oikein ja huolella. Epic Gamesin hittipelin etumatka on kuitenkin vielä 150 miljoonaa.Alla olevalla videolla on tilastoja Apexin ensimmäiseltä kuukaudelta.