Sony on pyyhkinyt PlayStation Vita -käsikonsolinsa valikoimistaan täysin. Maailmalla käsikonsolin myynti on loppunut jo aikoja sitten, mutta Japanissa sitä on myyty vielä sen jälkeenkin kun kysyntä länsimaissa kaikkosi. Viime syksynä tosin Sony kertoi lopettavansa viimeistenkin PS Vita -mallien tuotannon. -käsikonsolinsa valikoimistaan täysin. Maailmalla käsikonsolin myynti on loppunut jo aikoja sitten, mutta Japanissa sitä on myyty vielä sen jälkeenkin kun kysyntä länsimaissa kaikkosi. Viime syksynä tosin Sony kertoi lopettavansa viimeistenkin PS Vita -mallien tuotannon.

Tuotannon lopettamisen jälkeenkin PlayStation Vita on pysynyt hengissä, sillä Sony on yrittänyt myydä vanhoja varastoja tyhjiksi. Nyt varastot ovat tavalla tai toisella tyhjentyneet, joten PlayStation Vita voidaan julistaa "kuolleeksi". PlayStation Vita lanseerattiin Japanissa vuonna 2011 ja länsimaissa se tuli myyntiin vuonna 2012.



Käsikonsolin taival on ollut kivikkoinen, sillä älypuhelimien tekniset ominaisuudet ovat kehittyneet sen olemassa olon aikana hurjasti ja sitä kautta myös mobiilipeleistä on tullut kehittyneempiä. Pelaaminen on siirtynyt käsikonsoleista älypuhelimiin, joten käsikonsoleiden myyminen kuluttajille on ollut hankalaa. PS Vita tuskin saa enää seuraajaa.