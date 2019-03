Kokeilussa Master & Dynamicin laadukkaat MW60-kuppikuulokkeet

Ulkonäkö

MW60-kuulokkeet ovat selvästi luksustuote. Materiaaleina on käytetty mm. terästä, alumiinia ja aitoa nahkaa. Yhteyden muodostamiseen käytössä on Bluetooth 4.1 sekä mahdollisuus langalliseen kuunteluun.Noin 450 euron kuulokkeilta voi odottaa paljon, joten otetaanpa selvää mitä Master & Dynamicilla on tarjota.Master & Dynamic MW60 -kuulokkeet ovat myyntihinnaltaan noin 450 euron luokkaa, mutta ulkoisesti tuote vastaa koviin odotuksiin hyvin. Metalliset osat yhdistettynä nahkaan luovat laadun tuntua, jota ei tässä tuotekategoriassa ole juuri totuttu näkemään. Silti muotoilussa ei olla menty pelkkä ulkonäkö edellä, vaan myös käytännön asiat kuten hyvä säädettävyys on muistettu. Kuulokkeiden varret ovat molemmilta puolilta teleskooppimallia, minkä lisäksi ne taittuvat kasaan kuljetusta varten – asia, joka harmittavan usein nykyään unohdetaan tarpeelliseksi.Lampaannahasta valmistetut memory foam -korvatyynyt ovat ilahduttavasti helposti irrotettavissa ja tarpeen mukaan vaihdettavissa uusiin. Ne kiinnittyvät tukevasti magneeteilla, mutta lähtevät irti yksinkertaisesti vetämällä. Tahattomasti ne eivät testin aikana irronneet.Pään yli kulkeva sanka on niin ikään nahkapintainen ja luonnollisesti pehmustettu, mutta ei älyttömän paksulti. Kuulokkeet ovat suht painavat, 345 g, ja ensin ajattelin, että pehmustus ei välttämättä riittäisi, mutta eipä pidemmästäkään käytöstä pää tai korvat kipeytyneet. Aivan "hengettömät" MW60-kuulokkeet eivät kuitenkaan ole, eli herkkäkorvaiset saattavat kyllä huomata rasitusta pidemmissä kuuntelusessioissa.Kuulokkeiden molemmilla puolilla on kontrolleja. Vasemman kuulokkeen alareunasta löytyy virtakytkin, joka toimii myös erillisenä Bluetooth-kontrollina kun kuulokkeet haluaa yhdistää uuteen laitteeseen. Oikealta puolelta löytyy äänenvoimakkuuden säädön lisäksi monitoimipainike, joka toimii play/pause-toiminnon lisäksi soittoihin vastaamiseen, puheluiden hylkäämiseen sekä ääniavustajan aktivointiin.Testikappaleeksi saimme yhteistyössä Leican kanssa valmistetun 0.95-erikoisversion, jonka muotokieleen on löydetty vaikutteita kameravalmistajan ikonistesta Noctilux-objektiivista. Erikoismallistoon kuuluu myös muita kuulokkeita.Sekä virtakytkin, että toisella puolella olevat kolme painiketta on helppo löytää ja operoida kuulokkeet päässä. Ehkä kolmeen samanlaiseen nappiin kaipaisi jotain pientä tekstuuria vaikkapa keskimmäiseen, jotta olisi helpompi huomata, minkä napin päällä sormi on, mutta nopeasti oikea asema löytyy nytkin hieman tunnustelemalla. Nappeja pohjassa painamalla voi vaihtaa kappaletta ja nopeampi napautus säätää ääntä.MW60:n luvataan kestävän noin 16 tuntia kuuntelua yhdellä latauksella. Kahden viikon testin aikana kuuntelu oli hyvin katkonaista, mutta kymmenisen tuntia sitä kertyi, eikä akku vielä ollut uhannut loppuvansa. Johdon kanssa kuulokkeiden käyttö onnistuu myös akun ollessa tyhjä.Lataus onnistuu mukana tulevalla USB-johdolla, mutta valitettavasti kuulokkeiden liitin on vanhaa micro-mallia. Toivoisi näin kalliiden laitteiden jo hypänneen C-porttien aikakauteen.Vastameluominaisuutta kuulokkeista ei löydy, mutta passiivinen eristys on kohtuullinen muhkeiden korvatyynyjen ansiosta. Kuitenkin, samaan hintaan saa erinomaisia kuulokkeita, joista vastamelu löytyy, joten ostajan lienee syytä olla tarkkana, mitä laitteelta haluaa ja odottaa.Kuulokkeiden ääni on taattua laatua. Bassoa löytyy sopivasti, mutta sitä ei ole säädetty yliampuvaksi, kuten joissain kuulokkeissa. Ylä-äänet erottuivat miellyttävällä tavalla ja kaikki tuntui olevan hyvässä tasapainossa. Kuuntelukokemus on erinomainen sekä piuhalla että langattomasti. Ennen kaikkea MW60-kuulokkeet ovat mahtavan näköiset. Luksusmateriaalit ja hyvä suunnittelu yhdistyvät tuotteeksi, jota on ilo sekä katsella että käyttää. Saatavuus Suomesta on kirjoitushetkellä välttävä, mutta oikein etsivät saattaa kyllä kuulokkeet löytää.Samalla rahalla saa loistavia vastamelukuulokkeita, jos se on ominaisuus, jota ehdottomasti kaipaa. Toinen asia on, saako millään rahalla paremman näköisiä kuulokkeita, jotka myös kuulostavat hyvältä. Ei välttämättä saa. Valitettavasti myös hinta on sen mukainen, noin 450 euroa.