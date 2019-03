Apple uhoaa – Arpa on heitetty

Applen toimitusjohtaja Tim Cook valoi osakkeenomistajiin tulevaisuudenuskoa kehumalla yhtiön nykytilaa ja tuotekehityksessä olevia tuotteita yhtiökokouksen aikana. Cookin mukaan arpa on nyt heitetty ja tulevaisuuden tuotteiden siemenet on kylvetty. toimitusjohtajavaloi osakkeenomistajiin tulevaisuudenuskoa kehumalla yhtiön nykytilaa ja tuotekehityksessä olevia tuotteita yhtiökokouksen aikana. Cookin mukaanja tulevaisuuden tuotteiden siemenet on kylvetty.

Cook lupasi yhtiökokouksessa, että kehityksessä olevat tuotteet tulevat ällistyttämään osakkeenomistajat aikanaan. Odotukset on siis viimeistään nyt hilattu korkealle ja Applen odotetaan myös lunastavan ne. Cook ei luonnollisestikaan vielä paljastanut mistä tuotteista osakkeenomistajien tulisi olla tarkalleen ottaen innoissaan. Vaihtoehtoja on tietysti monia: itsestään ajava auto, AR-lasit tai Applen nykyisen tuotevalikoiman päivitetyt versiot.



Yhtiökokouksen aikana Cook kuitenkin paljasti sen, että Apple Watchin ja AirPods-kuulokkeiden pitkän aikavälin roadmap vaikuttaa hyvin lupaavalta.



Applen tavoitteena on kaksinkertaistaa palveluliiketoiminnan liikevaihto vuoden 2016 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Yhtiö uskoo pystyvänsä tähän.