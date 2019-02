Mullistus sähköautojen akkuihin – Hinnat voivat romahtaa pian

Kiinteän elektrolyytin litiumioniakkujen on povattu aiheuttavan sähköautoteollisuudessa kaivatun mullistuksen, joka tekee sähköautojen valmistamisesta edullista sekä ratkaisee kantamaan liittyvät huolet. Mullistuksen yhtenä puuhaajana on Yhdysvaltain energiaviraston tukema kasvuyhtiö 24M. Kiinteän elektrolyytin litiumioniakkujen on povattu aiheuttavan sähköautoteollisuudessa kaivatun mullistuksen, joka tekee sähköautojen valmistamisesta edullista sekä ratkaisee kantamaan liittyvät huolet. Mullistuksen yhtenä puuhaajana on Yhdysvaltain energiaviraston tukema kasvuyhtiö 24M.

24M kehittää osittain kiinteää elektrolyyttiä hyödyntäviä akkuja, joiden rakenne on huomattavasti yksinkertaisempi kuin nykyisissä sähköautojen akuissa. Yksinkertaisemman rakenteen vuoksi akut on myös edullisempi valmistaa. 24M:n uusimman tiedotteen mukaan se on tuotekehityksessään saavuttanut uuden virstanpylvään: akkuteknologialla on saavutettu energiatiheys, joka on yli 250 wattituntia kilogrammaa kohden.



Esimerkiksi Tesla Model 3:n akuissa energiatiheys on suunnilleen saman verran. 24M:n tavoitteet ovat kunnianhimoisempia pidemmällä aikavälillä, tavoitteena on kehittää akku, jonka energiatiheys on 350 wattituntia per kilogramma.



Yhtiön arvion mukaan sen teknologialla on mahdollista valmista akkuja 40 prosenttia edullisemmin kuin perinteisiä akkuja.