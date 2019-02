Maaliskuun PS Plussan ja XBOX Live Goldin ilmaispelit

Sonyn PS Plussan kuukauden ilmaispeleissä on jatkossa pelejä tarjolla vain PS4-konsolille. Maaliskuussa tarjolla on räiskintää ja pulmapelejä. Pelit ovat ladattavissa 5. maaliskuuta alkaen.Microsoftin palvelussa on saatavilla pelejä edelleen niin vanhemmille konsoleille kuin uudemmillekin. Xboxille on tarjolla niin räiskintää, hiiviskelyä kuin galaktisia taisteluja. Pelit ovat ladattavissa vaiheittain maaliskuussa, katso tarkemmin alta.Call of Duty: Modern Warfare Remastered, PS4The Witness, PS4Adventure Time: Pirates of the Enchiridion, Xbox One, saatavilla 1/3 - 31/3Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, Xbox One, saatavilla 16/3 - 15/4Star Wars Republic Commando, Xbox One, Xbox 360, saatavilla 1/3 - 15/3Metal Gear Rising: Revengeance, Xbox One, Xbox 360, saatavilla 16/3 - 31/3Myös osa helmikuun peleistä on vielä saatavilla hetken. Katso viime kuun listauksemme tästä