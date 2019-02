Fortniten kahdeksas kausi – merirosvoja, tulivuoria sekä banaaniskini

Isoimpia ja näkyvimpiä muutoksia ovat uudet sijainnit, aseet ja skinit. Uusia sijaintia ovat esimerkiksi tulivuori (),sekä. Uutuus aseena peliin tulee merirosvokanuuna (), jonka avulla pelaaja voi vahingoittaa vastustajan rakennelmia, vastustajaa tai laukaista itsensä ilmojen halki.Uusi taistelupassi taas tuo mukanaan uusia skinejä, lemmikkejä (), aseskinejä () ja tansseja () . Mukanan on mm. merirosvo (Blackheart), Hybrid sekä banaani.Lisäksi peliin on tullut tulivuoren mukana tietysti laavaa, joka tekee vahinkoa pelaajan päätyessä kontaktiin sen kanssa. Lisäksi ison päivityksen mukana on runsaasti bugikorjauksia. Katso tarkemmin täältä Alla näet kahdeksannen kauden elokuvallisen trailerin sekä tarkemman pureutumisen uuteen taistelu passiin.