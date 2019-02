Muistikorttien kapasiteetti kasvaa – Nyt esiteltiin teratavun kortit

Vuosituhannen alussa kaupoista löytyi musiikkisoittimia, joissa sisäistä tallennustilaa oli joitain kymmeniä tai satoja megatavuja. SanDiskin ja Micronin tuoreeltaan esittelemissä microSDXC-muistikorteista löytyy jo peräti yhden teratavun edestä tallennustilaa. Vuosituhannen alussa kaupoista löytyi musiikkisoittimia, joissa sisäistä tallennustilaa oli joitain kymmeniä tai satoja megatavuja. SanDiskin ja Micronin tuoreeltaan esittelemissä microSDXC-muistikorteista löytyy jo peräti yhden teratavun edestä tallennustilaa.

Vuosien saatossa muistiteknologia on lähes varkain parantanut tallennustiheyttä niin, että puhelimeen on mahdollista saada enemmän tallennustilaa kuin monista arkikäytössä olevista tietokoneista edes löytyy. Micronin mukaan sen uudessa teratavun kortissa lukunopeus on 160 megatavua sekunnissa ja kirjoitusnopeus on 95 megatavua sekunnissa.



SanDiskin vastaava yltää samalle tasolle lukunopeudessa, mutta häviää kirjoitusnopeudessa: SanDisk lupaa kortin kykenevän kirjoittamaan dataa 90 megatavua yhden sekunnin aikana. Molempien korttien todellinen suorituskyky voi poiketa ilmoitetuista maksimilukemista.



Molemmat kortit tulevat myyntiin kevään aikana. SanDisk pyytää teratavun kortistaan 449,99 dollaria.