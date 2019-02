Seuraavan sukupolven Xboxin salat paljastuvat kesällä

Microsoft aikoo paljastaa seuraavan sukupolven Xboxin (Project Scarlet) teknisiä tietoja kuluvan vuoden kesällä E3-pelimessuilla, kertoo aikoo paljastaa seuraavan sukupolven) teknisiä tietoja kuluvan vuoden kesällä E3-pelimessuilla, kertoo ranskalainen JeuxVideo-verkkosivusto

Jo viime vuoden joulukuussa uutisoitiin tiedoista, joiden mukaan Microsoft aikoisi jatkaa nykyistä kahtiajakoa, jossa kuluttajille tarjotaan pelikonsolista kevyemmin varusteltu malli sekä tehokas malli (Xbox One S / One X). Näitä kahta konsolia kehitetään Anaconda- ja Lockhart-koodinimeillä. Windows Centralin tietojen mukaan konsolit on määrä tulla myyntiin vuoden 2020 loppuun mennessä.



Pelikonsolivalmistajat ovat perinteisesti esitelleet ennakkotietoja tulevista konsoleista hyvissä ajoin, koska pelejä uusille konsoleille ei kehitetä sormia näpäyttämällä. Mikäli uudet konsolit ovat tulossa myyntiin vuoden 2020 lopulla, olisi tämän vuoden E3-messut oivallinen tilaisuus paljastaa konsoleiden teknisiä tietoja. Tarkkoja hinta- tai julkaisutietoja tuskin kuitenkaan saadaan.



JeuxVideon tietojen mukaan uudet konsolit olisivat taaksepäinyhteensopivia, joten vanhojen pelien pitäisi toimia hyvin uusien laitteiden kanssa.