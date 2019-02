Fortnite World Cup huipentuu heinäkuun lopulla – 100 miljoonaa kenen tahansa ulottuvilla

Epic Games julkaisi suuntaviivat Fortniten vuoden 2019 kilpapelaamiselle. Päätapahtumana toimii Fortnite World Cup. Epic Games julkaisi suuntaviivat Fortniten vuoden 2019 kilpapelaamiselle. Päätapahtumana toimii Fortnite World Cup.

Suosikkipeli Fortniten valmiutta kilpapelaamiseen on kritisoitu runsaasti, mutta se ei ole estänyt Epic Gamesia nostamasta palkintorahoja turnauksissaan jatkuvasti. Vuoden kohokohtana toimii Fortnite World Cup, jonka avoimet karsinnat alkavat huhtikuun 13. päivä. Se huipentuu heinäkuun viimeinen viikonloppu 26.7. - 28.7. New Yorkissa pelattaviin finaaleihin, johon pääsee 100 parasta soolopelaajaa sekä 50 parasta paria. Yhteensä palkintorahoja on jaossa 30 000 000 dollaria, joista sooloturnauksen voittaja kuittaa huimat kolme miljoonaa. Kaikki finaaleihin tiensä pelanneet voittavat kuittaavat varmasti 50 000 euroa.



Turnauksen karsinnat alkavat huhtikuun 13. päivä ja jatkuvat viikoittain aina kesäkuun 16. päivään asti. Karsinnoissa on jaossa viikoittain miljoona dollaria parhaiten menestyville. Lisäksi New Yorkissa järjestetään finaaliviikonlopun aikana erilaisia haasteita ja pelejä perinteisestä battle royalesta poikkeavilla pelimuodoilla, joissa parhaimmat pelaajat palkitaan. Yhteensä vuoden 2019 aikana Epic Gamesin järjestämissä kilpailuissa on tarjolla jopa 100 000 000 dollaria.



Fortnite World Cupissa pelikelpoisia ovat kaikki yli 13 vuotiaat pelaajat, joiden pelihistoria on moitteeton. 13 - 17 vuotiailla pitää kuitenkin olla pelaamiseen lupa huoltajiltaan voidakseen kilpailla palkintorahoista.