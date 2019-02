Vive Focus -virtuaalilasit päivittyivät uudella Plus-versiolla

Viime syksynä HTC:n esittelemät Vive Focus -virtuaalitodellisuuslasit ovat saaneet seuraa astetta kehittyneemmistä Vive Focus Plus -laseista, joita markkinoidaan etupäässä yrityskäyttäjille. Viime syksynä:n esittelemät-virtuaalitodellisuuslasit ovat saaneet seuraa astetta kehittyneemmistä-laseista, joita markkinoidaan etupäässä yrityskäyttäjille.

HTC:n Vive Focus Plus -lasit eivät ole muuttuneet juurikan päähän asennettavan osan osalta Vive Focukseen verrattuna, mutta käsiohjaimista on tullut kehittyneemmät. Ohjainten vapausasteiden määrä on kasvanut kolmesta kuuteen, minkä ansiosta lasit pystyvät seuramaan käsien liikettä myös liikkeen aikana. Lasien suorituskyvyn taustalla käytetään Snapdragon 835 -suoritinta ja AMOLED-näytön tarkkuus on 3K-tasoa (2880 x 1600 pikseliä).



Vive Focus Plus-lasit ovat esillä MWC-messuilla. Lasit tulevat myyntiin 25 maassa huhti-kesäkuun aikana.