Googlelta tulossa pelipalvelun lisäksi uusi pelilaite

Google on kutsunut lehdistön koolle GDC-pelimessuilla järjestettävään julkistustilisuuteen, jossa yhtiön uskotaan paljastavan aiemmin on kutsunut lehdistön koolle GDC-pelimessuilla järjestettävään julkistustilisuuteen, jossa yhtiön uskotaan paljastavan aiemmin Project Stream -koodinimen alla kehitetyn pelisuoratoistopalvelun

Uusien tietojen mukaan Google olisi valmis myös esitelemään uuden pelaamisen tarkoitetun laitteen samassa tapahtumassa. Esiteltävä laite on tunnettu Project Yetinä ja muodoltaan sitä on kuvailtu pelikoneen ja ohjainlaitteen sisältäväksi paketiksi. Yhdessä vaiheessa Yeti oli Chromecastin kaltainen dongle, joten kovin tehokasta rautaa Yetiin ei ole tulossa – suoratoistopalvelun takia ei ole tarvettakaan.



Joka tapauksessa maaliskuun loppupuolella Google on valmis esittelemään mitä se on saanut aikaan. Silloin selviää myös millaiset edellytykset Googlella on vakiintuneiden pelialustojen haastamiselle.